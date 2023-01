Bronwen Lewis: Deiagnosis ADHD yn 28 oed

Newidiodd bywyd y gantores Bronwen Lewis yn 2022 wrth iddi fynd yn ei char un diwrnod. Tra'n gwrando ar fenywod yn siarad ar y radio am eu profiadau o fyw gyda ADHD, sylweddolodd Bronwen fod eu straeon nhw yn adlewyrchu ei phrofiadau hi. Dyma gychwyn taith sy' wedi arwain at ddeiagnosis o ADHD yn 28 oed i'r berfformwraig o Gastell-nedd.