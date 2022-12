Argyfwng cŵn digartref Cymru

"Os ydych chi am gael ci, cymrwch olwg ar y canolfannau sy'n achub cŵn yn gyntaf. 'Dan ni o dan lot o bwysau ar hyn o bryd, ac efo ystod eang iawn o gŵn sydd ar gael. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael ci o le cyfrifol, ac eich bod wedi meddwl yn ddyrys am allu bod yn gyfrifol am yr anifail 'ma am y 15 mlynedd nesaf."