3 Llun: Lluniau pwysicaf Dylan Ebenezer

Mae'r llun yma yn sbesial am fwy nag un rheswm - pawb gyda'i gilydd yn amlwg (heblaw am Jan oedd yn gweithio yng Ngemau'r Gymanwlad). Roedd yr Eisteddfod gyfan yn emosiynol iawn. Roedd y maes lawr y lôn o gartref Mam a Dad yn Bont ac oedd hi mor braf rhannu'r profiad yma gyda nhw.