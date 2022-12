Llyncu E coli yn 'brofiad erchyll' i fenyw o Sir Benfro

Meddai Caitlin am ei chyfnod yn yr ysbyty: "Dwi ddim yn cofio'r dyddiau cyntaf, o'n i mor ddryslyd. O'n i'n teimlo'n ofnus iawn ac o'n i ar painkillers cryf a'n cadw gweld pethau oedd ddim yno. O'n i'n ofidus iawn ac methu codi o'r gwely am bythefnos."