Pen-blwydd Hapus Radio Glangwili!

"Ond mi'r oedd o'n fwy na chyfle i fod o flaen meicroffon, roedd o'n gyfle i ddod i 'nabod pobl. Roedd o'n gyfle i ddysgu drwy fynd o gwmpas y wardiau, siarad gyda chleifion, a ceisio eu perswadio nhw i ddewis caneuon ac yn y blaen. Mae 'na lawer iawn o gyn gyflwynwyr wedi dweud wrtha' i bod hwnna wedi bod llawn cymaint o fudd iddyn nhw a bod o flaen y meicroffon."