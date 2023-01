Gwreiddiau'r Cymry: 'Deuoliaeth o dristwch a balchder'

Am lawer o'r cyfnod dwi'n ei drafod yn y llyfr rydyn ni'n rhagori mewn ffraeo ymysg ein gilydd, yn enwedig am le y Gymraeg o fewn Cymru, i'r pwynt bron nad oedd angen i San Steffan ein trin ni gyda 'divide and rule', am ein bod ni'n gwneud cystal job ar greu rhwygiadau ein hunain.