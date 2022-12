Cwpan y Byd: Dysgu'r byd am Gymru? Fi sydd wedi dysgu am y byd

Roedd hi wedi hanner nos yn Doha. Roedd yr haul wedi hen fynd i lawr ar ein gobeithion ar ôl cael stîd gan yr hen elynion. Roedd 'na daith o ddwy awr o'n blaen i ganol y ddinas yng nghwmni'r Saeson gyda 40,000 o bobl yn disgwyl am y metro. Byse hi wedi bod yn hawdd iawn i adael Stadiwm Ahmad bin Ali yn gynnar. Ond ni symudodd y Wal Goch.