Plaid Cymru eisiau codi trethi i bobl ar incwm uwch - cofnodion

Yn ôl cofnodion cyfarfod grŵp Plaid Cymru yn y Senedd a gynhaliwyd ym mis Hydref, pleidleisiodd saith Aelod o'r Senedd (AS) Plaid Cymru dros gynnydd mawr mewn treth incwm i'r rhai sy'n ennill dros £50,271, gyda thri AS yn pleidleisio yn erbyn y cynigion.