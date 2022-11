Profiadau 'Ems Sain' o'r Felinheli yng Nghwpan y Byd

"Dwi 'di pacio tua pedair gwaith achos oni'n trio lleihau nifer yr offer. Oedd y ces oni'n bwyso efo'r holl offer yn 32kg felly oedd o'n bwysa reit drwm. Be o'n i ddim isio oedd glanio yn y wlad wedi anghofio'r meicroffon neu glustffonau neu adapter neu beth bynnag!"