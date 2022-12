Mared Jarman: Dêtio gyda dallineb

"Oedd hwnna ddim yn rwbeth falle oedd gen i'r privilege i'w fwynhau neu i feddwl amdano nes o'n i'n chweched dosbarth, achos o' n i'n mynd trwy rywbeth enfawr arall. O'n i'n colli 'ngolwg yn gyfan gwbl, yn gloi iawn."