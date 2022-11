Colofn Osian Roberts: 'Rhaid i ni dal fod yn gystadleuol'

Mae ganddon ni ysbryd arbennig o fewn y grŵp, hyd yn oed ers i'r genhedlaeth iau ddod mewn, maen nhw yn llawn o'r un ysbryd, a dyna sy'n bwysig. Mae ganddon ni chwaraewyr sydd yn dod trwy'r strwythyr sydd yn cyfrannu i be oedd ganddon ni o'r blaen.