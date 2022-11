Logan Mwangi: 'Cyfle wedi ei golli i'w ddiogelu'

Ymhlith yr argymhellion lleol mae cynnal adolygiad o sut mae'r bwrdd iechyd yn ymdrin ag anafiadau plant sydd ddim yn ddamweiniol, adolygu rhannu gwybodaeth, gwella dadansoddi risg, gwneud yn siŵr bod staff yn ymwybodol o hawliau am bryder diogelu, codi ymwybyddiaeth y cyhoedd am rannu pryderon am blant.