Pa lyfrau i'w prynu i'r plant Nadolig yma?

Mae'r blynyddoedd diwethaf wedi bod yn heriol i ni gyd, ac roedd y pandemig a'r cyfnod clo yn sefyllfaoedd na'u gwelwyd o'r blaen. A ninnau'n gaeth i'n cartrefi am gyfnodau hirion - diolch byth am y gweisg a'r llyfrwerthwyr, fu'n gofalu amdanom ac yn sicrhau fod gennym gyflenwad da o lyfrau difyr i'n diddori. Er gwaetha'r amgylchiadau heriol, dwi'n hapus i ddatgan mai parhau i gynyddu y gwnaeth safon ac amrywiaeth y llyfrau Cymraeg i blant a phobl ifanc.