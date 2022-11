Tri Llun Siân James

Perfformiwyd un o'm hoff ddarnau o gerddoriaeth, sef Symffoni rhif 2 gan Rachmaninoff. Mi ges i nghyflwyno i waith Rachmaninoff am y tro cyntaf pan o'n i'n rhyw bedair ar ddeg, pan ges i LP o'i waith yn anrheg Nadolig gan fy annwyl frawd, Lloyd. Ers hynny dwi wedi bod braidd yn 'obsesd' efo'r hen Sergei, ac ynghŷd â dylanwad Kate Bush a Dr Meredydd Evans, dwi'n teimlo taw'r tri athrylith brith yma gafodd y dylanwad dyfnaf arna i o ran fy nghynnyrch cerddorol dros y blynyddoedd.