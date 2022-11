Tri Llun John Alwyn Griffiths

Roedd fy nghyfaill Eifion a fi wedi cychwyn o ogledd Cymru tua dau yn y bore cyn cyfarfod â'r lleill yng nghanol y prynhawn. Yna roedd rhaid cerdded am dair awr i fyny'r mynyddoedd yn cario pwysau mawr, cyn defnyddio cwch i hwylio ar hyd Loch na h-Oidhche am awr arall ac yna cerdded unwaith yn rhagor am y chwarter awr diwethaf o'r daith.