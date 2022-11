Ysgrifennydd Cymru: 'Negeseuon newydd Heddlu Gwent yn arswydus'

Mae'r adroddiad yn y Sunday Times yn datgelu cynnwys negeseuon, gan gynnwys jôcs, rhwng cyn-swyddogion a swyddogion presennol am y troseddwr rhyw Jimmy Saville. Mae yna gyfeiriadau hefyd at fideo o ddynes yn tynnu ei dillad, lluniau o bobl noeth ac at swyddog yn dweud bod cydweithiwr iddo yn cario "offer rhyw" yng nghefn ei gar.