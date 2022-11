Oriel: Murluniau o bêl-droedwyr Cwpan y Byd

"Yn bwysicach na dim rydym yn awyddus i gyrraedd cymunedau Cymru iddyn nhw allu fod yn rhan o'r dathliadau a gallu cadw rhywbeth yn ein cymunedau sy'n parhau. Mae'r murluniau'n fwriadol mewn lleoliadau sydd yn agos at y cymunedau. Rydym yn dathlu tîm Cymru, ein hiaith a'n diwylliant trwy groesawu pawb o bob man i ddathlu gyda ni."