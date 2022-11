Plant Llundain yn canu Yma o Hyd

Meddai: "Mae 'na tua 40 o ieithoedd gwahanol yn cael eu siarad gan blant yr ysgol. Digwydd bod, flwyddyn dwytha o'n i'n dysgu hogyn bach o'r enw Dylan ac oedd o 'di mynd adra a deud wrth ei fam bo' fi'n dod o Gymru a neshi siarad efo'i fam - yn wreiddiol oedd yr hen nain yn dod o Borthmadog, ond heblaw am hynna - dyna ydi'r unig gysylltiad i Gymru sgynnon ni."