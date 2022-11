Cofio trychineb Dolgarrog

Cynhaliwyd cwest i'r digwyddiad ym mis Rhagfyr 1925 pan ddaeth y Crwner, J. Pentir Williams, i'r casgliad 'that there had been gross, even criminal neglect, but at this distance of time they could not say by whom.' Tra bod yn rhaid i reilffyrdd, agerlongau, pyllau glo a chwareli fodloni arolygydd diogelwch o'r Llywodraeth cyn cael gweithredu dywedodd nad oedd yr un arolygiaeth i sicrhau safon cronfeydd dŵr y wlad.