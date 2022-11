S4C yn 40: Y gorau a'r gwaethaf

Dwi'n gwbod, mewn 20 mlynedd, fyddai'n dal i wylio ciips o Nic a Malcs yn colli' penna' yn ystod Ewro 2016. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

I know full well that in 20 years time, I will still be watching clips of Nic Parry and Malcolm Allen going crazy on commentary during Euro 2016. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 pic.twitter.com/ZnTB6K64l4