Ateb y Galw: Elin Huws

Ym mherfformiad gwych Theatr Bara Caws o Un Nos Ola Leuad yn ddiweddar cefais fy atgoffa o'r mwynhad a gefais o ddarllen y nofel bwerus hon gan Caradog Prichard pan yn astudio Lefel A, angen ei darllen eto. Yn y saesneg dwi'n cael fy hudo gan waith Kazuo Ishiguro yn enwedig ei nofel 'An Artist of the Floating World'.