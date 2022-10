Ateb y Galw: Martyn Croydon

Baswn i wrth fy modd yn cael sgwrs efo David Attenborough am ei waith cadwraeth dros y blynyddoedd a be' mae o'n feddwl am y dyfodol. Dw i'n poeni am be' dan ni'n neud i'n planed ni ond dw i hefyd yn teimlo mod i ddim yn gwybod digon am yr heriau dan ni'n wynebu. Basai cael sgwrs efo rhywun fel David Attenborough yn wych.