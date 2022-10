20 mlynedd ers curo’r Eidal 2-1

"Chi'n gwybod yn erbyn timau sydd gyda chwaraewyr o Juventus, Barcelona a Real Madrid, os chi am gael canlyniad mae'n rhaid cael 'chydig bach o lwc. Weithiau chi'n gwybod bod chi right up against it felly mae rhaid cael bach o lwc. Mae'n rhaid cael bach o lwc mewn bywyd, heb sôn am chwaraeon.