'Trist' bod cyfnod ffotograffwyr papur newydd ar ben

"Dyna oedd fy ngyrfa i rili. 'Nes i adael ysgol yn 1990 a 'na i gyd 'dwi wedi 'neud am 30 mlynedd a fi'n colli'r gwaith. Ges i'r job gyda'r Daily Post yn 2003 ac o'n i'n joio'r job - pob diwrnod yn wahanol.