Pum munud gydag Elinor Wyn Reynolds

'Wy'n meddwl y bysen i'n hapus i fod wedi ysgrifennu unrhyw gerdd serch sy'n goroesi'r blynyddoedd ac yn para mor ifanc â'r diwrnod y cafodd hi ei hysgrifennu. Wedi'r cwbl, dim ond cariad sy'n bwysig yn yr hen fyd yma. Mae Philip Larkin yn dweud, 'What will survive of us is love', wel amen i hynny ddyweda i.