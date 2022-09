Eirin Dinbych: Dathlu'r unig eirin sy'n dod o Gymru

"Mae'r cofnod cyntaf ohoni yn 1785 a oedd hi yn eirinen oedd yn cael ei thyfu ar draws Dyffryn Clwyd, o'r Gororau, o'r môr draw at y mynyddoedd drwy Ddyffryn Clwyd, Rhuthun a Dinbych er mai enw tref Dinbych sydd wedi cael ei roi ar y math hyn o eirinen."