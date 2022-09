Daniel Evans: 'Y cwmni wnaeth gynnau tân yn fy mol'

Mae'r swydd mor fawr erbyn hyn doedd naill na'r llall ohonon ni ddim eisiau mynd amdani ar ein pennau ein hunain. Felly mae'n gysur mawr i wybod gall y ddau o ni fod yn her i'n gilydd ond hefyd rhoi cysur i'n gilydd achos mae cymaint o waith i neud 'na.