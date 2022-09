Oriel yr hydref a'r gaeaf: 'Y tymor gorau i dynnu lluniau'

"Mae 'na fwy o olau yn dod i fewn rŵan i'r goedwig, achos mae 'na lai o ddail ar y coed so mae o jyst yn golygu cael y timing. Ond fyddai wedi planio lluniau flwyddyn yma y flwyddyn diwethaf," meddai gan egluro ei fod yn cadw nodiadau am leoliadau ac amser o'r dydd ar gyfer y flwyddyn ganlynol.