'Chwilio am Stori': Gohebydd Ifanc y BBC

Cofiwch ein bod yn chwilio am syniadau gwreiddiol ar gyfer stori am fater neu brofiad personol neu safbwynt nad yw wedi cael llawer o sylw o'r blaen neu am bwnc nad yw fel arfer yn cael ei ddarlledu ar y BBC. Rhaid iddynt fod yn ffeithiol wir. Bydd tîm Gohebydd Ifanc y BBC yn gwirio pob awgrym ar gyfer stori cyn iddi gael ei datblygu ymhellach.