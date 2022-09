Pum degawd o gasglu yn Amgueddfa Lechi Cymru

Pan mae rhywun yn meddwl am lechi'r peth cyntaf sydd yn dod i'r meddwl ydi llechi to, a hynny yn amlwg gan fod llechi Cymru wedi toi'r byd ond mae llawer mwy o ddefnydd i lechi na dim ond llechi to. Beth am lechi ysgrifennu … deunydd adeiladu … deunydd ffensio … cerrig beddi … gwlâu byrddau snwcer a billiards …. cafnau dŵr … silffoedd ffenestri … urinals … addurniadau… gemwaith. Drwy'r plac yma gallwn gyflwyno'r syniad o ddefnydd amrywiol llechen.