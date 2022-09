O Barbados i Fethesda: Stori mabwysiadu un dyn

"Ond os oedda chdi yn single unwed mother yn cael plentyn, heb sôn am y ffaith fod o yn mixed race child faint o broblemau fasa hynny yn costio i chdi a dy deulu i ddechra? Yr awgrym cyntaf roeddan nhw yn gael oedd 'you don't want that baby, let it go, move on with your life'.