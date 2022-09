3 pheth fyddai'n gwneud byw gydag awtistiaeth yn haws

Dwi'n gweithio fy ffordd drwy gyfres Coreaidd ar Netflix o'r enw Extraoardinary Attorney Woo, sydd am gyfreithiwr efo awtistiaeth. Hi ydy'r unig brif gymeriad efo awtistiaeth, ac mae'r gyfres ei hun yn gwneud imi ddymuno byw mewn cymdeithas fel sydd ynddi - lle mae pawb yn cael eu derbyn am bwy ydyn nhw.