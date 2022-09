Simon Chandler a'i frwydr i warchod enwau Cymraeg

Mewn ffordd, fe ddaeth yr holl ffactorau hynny at ei gilydd yn y foment y gwelais y trydariad hwn gan y bardd a'r awdur, Sian Northey, ar y 1af o Fehefin 2020: "Ydi o'n bosib rhoi cymal wrth werthu tŷ nad ydi'r enw i gael ei newid? (Dw i'n mynd o flaen gofid, ond mae cymaint o straeon am bobl yn gwneud ac mi fysa fo'n torri 'nghalon i)."