Pum munud gyda Ed Holden

Dwi'n cofio chwarae gyda fy nheganau pan o'n i'n chwech oed a chlywais i Rahzel yn beat boxioar sianel New MTV. Ro'n i'n hooked! Do'n ni ddim yn medru stopio gwneud synau i rythm curiadau rap o'r diwrnod hynny ymlaen. Dwi hefyd yn cofio gwrando ar CD's Mam, yn enwedig yr un, The Best of the 80's gyda Sugar Hill Gang.