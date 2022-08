Gwledd: Y ffilm Gymraeg sy'n sinemâu Prydain

"O'n i'n benderfynol bod hi am fod yn ffilm Gymraeg i gyd gyda gobaith y bydde hi'n teimlo fel ffilm gyfoes Ewropeaiddd a bydde pobl yn gwylio hi yn yr un ffordd a bydden nhw yn gwylio rhywbeth o Romania neu Ffrainc a mwynhau y stori a'r profiad sinematig.