3 Llun: Lluniau pwysicaf bywyd Heledd Roberts

Dwi'n caru'r llun yma ohona i a'n ffrind gore, Hanna. Ni wedi cael cymaint o brofiadau gyda'n gilydd fel ffrindiau a thrwy berfformio. Yn ystod y cyfnod clo ddechreuon ni bodlediad, Hans a Hels, ble roedd pobl yn gallu siarad am unrhyw beth. Dwi mor ddiolchgar o mhartner in crime!