Cŵn defaid dryta'r byd

Mae rhaglen arbennig gan BBC 1 Cymru am 20:30 ar 22 Awst, The World's Most Expensive Sheepdogs - Our Lives 21, yn cynnig cipolwg ar yr hyn sydd ei angen i fridio a hyfforddi'r cŵn rhyfeddol yma, a pham bod rhai yn cael eu gwerthu am arian mawr.