Ateb y Galw: John Eifion

Ar ôl canu mewn cyngerdd yn Llanrhaeadr ym Mochnant efo Côr Meibion Caernarfon mi aeth pawb am ddiferyn i'r gwesty lleol. Fe gododd y canu eto a thra yn ei morio hi fe wnaeth un o'r trigolion ddal fy sylw a fy nghymell i fynd ato. Dyma fo'n dweud "mae nhw'n dweud mai John Eifion ydych chi". "Ie" meddwn innau. "Dwi ddim yn meddwl" meddai yntau. "Wel ia" meddwn innau! "Na!!" meddai'r gŵr, "mae John Eifion yn well canwr na chi!!". Mae honna yn berffaith wir!