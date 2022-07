Beth allwn ni ei ddisgwyl o'r tymor pêl-droed newydd?

I Wrecsam maen nhw'n paratoi am eu pymthegfed tymor allan o'r Gynghrair Bêl-droed. Roedd cymaint o sylw wedi ei hoelio ar y Dreigiau y tymor diwethaf gyda'r perchnogion newydd o Hollywood wrth y llyw. Ac mi gafodd hyn ei adlewyrchu yng ngwerthiant tocynnau i'r Cae Ras: roedd dros 7,500 yn bresennol ar gyfer pob gêm gynghrair gartref ac yn agosach at 10,000 tuag at ddiwedd y tymor.