'Effaith enbyd' syndrom Sjögren ar fywyd

"Mae hi'n anodd iawn esbonio i bobl be yn union ydi o. Dwi'n cofio un meddyg pan o'n i'n cael problemau gyda fy mhen-glin oherwydd ei fod o yn gallu effeithio ar gymylau. Wnaeth hi sbïo arna'i a dweud mai Fibromyalgia ydi o a 'get on with it'.