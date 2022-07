Dysgwyr y Flwyddyn 2022: Cwrdd â Stephen Bale

"Mae wedi bod yn dda iawn. Ar y cynllun cynta', roedd fy mhartner yn dod yn wreiddiol o Gwm Tawe a gyda'r un yn ddiweddar, mae fy mhartner i yn byw yn lleol ond hefyd yn dod o Gwm Tawe - o'r un pentre', Gellinudd, lle o'n i'n byw ar ôl ein priodas... cyd-ddigwyddiadau trwy'r amser!"