'Mae pawb yn pryderu' - galw am help costau myfyrwyr

"Dwi'n gwybod bod chi'n gallu mynd at y brifysgol ond dwi'n gobeithio bydd y llywodraeth yn helpu ni achos mae'n anodd i ni fel myfyrwyr fel ma'i, heb sôn am orfod poeni am gostau byw a bydd help ariannol yn gymorth i ni gyd yn sicr."