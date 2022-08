Coroni'r Bardd fydd prif seremoni ddydd Llun

Ar gyfer eisteddfodau AmGen 2020 a 2021 gosodwyd testunau eraill - yn 2020 ysgrifennu darn o farddoniaeth gaeth neu rydd rhwng 24 a 30 llinell ar y testun 'Ymlaen' oedd yr her ac yn 2021 cyflwynwyd y Goron am gasgliad o gerddi heb fod mewn cynghanedd, hyd at 200 o linellau ar y pwnc, 'Ar Wahân'.