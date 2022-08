Y nyrs sefydlodd ysgol yn Affrica yn ei amser rhydd

"Ydi, mae'n creu swyddi i'r bobl sy'n delio efo'r bwndeli o ddillad ond os ydych chi'n meddwl am faint o bobl oedd yn dibynnu ar y diwydiant tecstilau am waith - tyfu cotwm, mynd a'r defnydd o gwmpas, pobl yn y ffatrïoedd, y designers, siopau gwneud dillad - roedd cymaint o bobl yn cael arian o'r diwydiant, ond mae'r diwydiant wedi lleihau o 90% ers yr 1990au.