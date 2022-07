'Newid ar droed' ym myd seiclo menywod

Daeth y ras honno i ben dros ddegawd yn ôl, ac wedi hynny, dim ond atodiad ticio bocs sydd wedi bod i'r menywod ar lwyfan y Tour de France. Fe'i galwyd yn 'La Course' - ras un diwrnod fyddai'n cyd-redeg ag un o'r cymalau yn ras y dynion ar addasiad o'r un cwrs. Er y cafwyd rasys hynod gyffrous a chofiadwy, mae'n warth llwyr mai dyma oedd eithaf ymdrechion y trefnwyr i drefnu Tour de France i fenywod.