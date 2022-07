Disgwyl y diwrnod poethaf erioed yng Nghymru

Mae penaethiaid iechyd a'r llywodraeth wedi rhybuddio'r cyhoedd am beryglon y gwres llethol, gan ofyn i bobl "gymryd y rhybudd ambr o ddifri" am ei fod yn golygu y gallai'r gwres arwain at salwch a marwolaeth, hyd yn oed ymhlith pobl iach a heini.