Carnifal o liw: Croeso cynnes i'r Eisteddfod Genedlaethol

"Dyma nhw; Gwilym ap Prydderch o'r Llwyn, Pugh o'r Prysg, Gwyneth o'r Fflur, Maureen o'r Bont, Eirwen Sarn Helen, Cyril Sgoldy, Emyr Fychan o'r Brefi, Eilir Siôn, Efan ap Dafydd o Lanio, Pant, Defi o'r Llan, Mair Tanllan, Rhys o'r Pistyll. Mae Myrddin ap Dafydd yr Archdderwydd yn arwain y cyfan, wrth gwrs."