'Colli cyfle i newid rheolau llygredd fferm' medd Plaid Cymru

Mae'r blaid wedi beirniadu Jane Dodds o'r Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig am helpu i basio cyfraith treth er gwaethaf cytuno gyda Phlaid Cymru i'w gwrthwynebu, ac i ddefnyddio hynny i wthio am newidiadau i'r rheolau llygredd dadleuol.