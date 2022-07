'Hogia'r Wyddfa 24'

"Os 'sa ti wedi gofyn imi prynhawn dydd Sadwrn pan o'dd hi'n boeth ac yn flinedig, o'n i byth isho gweld yr Wyddfa eto. Ond o adlewyrchu nôl rodd o'n grêt ac mae 'na rhyw deimlad o gyfeillgarwch gyda'r tîm o be wnaethon ni ei gyflawni - wnaeth pawb fwynhau."