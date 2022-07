Y Gymraes o'r Alban: Y cerddor Gwen Màiri

"Dwi'n cofio mynd i'r coleg ac oedd 'na rywun o Ynys Lewis yna a o'n i mor gyffrous i feddwl bod rhywun arall yn siarad iaith Geltaidd a wedyn wnes i ofyn 'Oh do you speak Gàidhlig then?' a wedodd hi 'na' ac o'dd hi'n horibl ambyti'r iaith ac o'n i mor siomedig."